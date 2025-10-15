Locatelli,assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità

"Assisteremo i bambini di Gaza con gravi disabilità grazie ad un rete che coinvolge l'Istituto Serafico di Assisi e l'associazione 'La Nostra Famiglia', in collaborazione con la Protezione Civile grazie al Capo Dipartimento Fabio Ciciliano". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità che ha partecipato al tavolo Italy for Gaza riunito a Palazzo Chigi.

"Ho portato al tavolo il progetto che - ha spiegato - abbiamo messo a punto con la rete per l'assistenza e la riabilitazione, ma ho anche segnalato le gravi carenze igienico sanitarie che si sono create sul territorio martoriato dalla guerra e alcune urgenti necessità quali i presidi di assorbenza. Appena sarà possibile interverremo per far fronte anche a queste necessità".