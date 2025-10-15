Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit
Locatelli,assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità

15 ott 2025
15 ott 2025
  Locatelli,assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità

Locatelli,assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità

Grazie a progetti del Serafico di Assisi e Nostra Famiglia

Grazie a progetti del Serafico di Assisi e Nostra Famiglia

Grazie a progetti del Serafico di Assisi e Nostra Famiglia

"Assisteremo i bambini di Gaza con gravi disabilità grazie ad un rete che coinvolge l'Istituto Serafico di Assisi e l'associazione 'La Nostra Famiglia', in collaborazione con la Protezione Civile grazie al Capo Dipartimento Fabio Ciciliano". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità che ha partecipato al tavolo Italy for Gaza riunito a Palazzo Chigi.

"Ho portato al tavolo il progetto che - ha spiegato - abbiamo messo a punto con la rete per l'assistenza e la riabilitazione, ma ho anche segnalato le gravi carenze igienico sanitarie che si sono create sul territorio martoriato dalla guerra e alcune urgenti necessità quali i presidi di assorbenza. Appena sarà possibile interverremo per far fronte anche a queste necessità".

GazaProtezione Civile