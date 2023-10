Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 205 punti, rispetto ai 200 punti della chiusura di ieri. Sale anche il rendimento del decennale italiano che chiude la seduta in aumento di nove punti base al 4,97%. In tensione tutti i titoli di Stato con il tasso del Bund tedesco al 2,92% (+4 punti), quelli della Spagna al 4,05% e della Grecia al 4,39%. Il decennale del Regno Unito registra un balzo 14 punti base al 4,65%, dopo i dati sull'inflazione e l'incertezza sulle prossime decisioni della Banca D'Inghilterra.