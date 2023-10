Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 202 punti, rispetto ai 200 punti della vigilia e dopo aver toccato un massimo di giornata a 204 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,9%, rispetto al 4,88 della chiusura di ieri e dopo aver toccato in giornata il 5%. L'andamento è in linea con gli altri titoli di Stato europei con il Bund a dieci anni che si attesta al 2,88% (+0,6 punti base), quello francese al 3,47% (+1 punto) e quello greco al 4,36% (+5 punti).