Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 189 punti

Seduta in tensione per i titoli di Stato europei con i rendimenti in deciso rialzo. Lo spread tra Btp e Bund chiude in aumento a 189 punti, rispetto ai 186 della vigilia. Il tasso del decennale italiano sale di tredici punti base al 4,63%, rispetto al 4,5% della chiusura di venerdì. In aumento di nove punti base il Bund tedesco al 2,73%. Salgono anche i rendimenti dei titoli a dieci anni della Spagna al 3,79% (+11 punti) e della Grecia al 4,01% (+9 punti).