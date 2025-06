Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund che scende sotto i 90 punti, ai minimi da aprile 2010. Il differenziale tra i due titoli di Stato ha aperto la giornata a 89,9 punti, rispetto ai 91 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,44% dal 3,47 per cento.