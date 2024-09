Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i bond decennali italiani e tedeschi sceso di tre punti base, a quota 136. Il rendimento del decennale italiano si è ridotto di tre punti base, al 3,5%, dopo il taglio dei tassi da parte della Bce e in vista della riunione della Fed la prossima settimana, con il mercato che alza le scommesse per una sforbiciata di 50 punti base ai tassi.