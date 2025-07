Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81, giù i rendimenti

Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi sceso di quasi due punti base, a quota 81,8. Flettono i rendimenti di tutti i bond dell'eurozona, mentre si ragiona degli impatti che i dazi avranno sulla crescita e delle ripercussioni sulla politica monetaria della Bce, che potrebbe dover tagliare nuovamente i tassi in caso di frenata dell'economia. I rendimenti dei Btp decennali si sono così ridotti di 4,6 punti base, al 3,504%.