Lo Shin Bet ammette il fallimento nell'impedire l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023

Lo Shin Bet, l'agenzia per la sicurezza interna israeliana, ha riconosciuto il suo fallimento nell'impedire l'attacco senza precedenti di Hamas del 7 ottobre 2023, affermando a seguito di un'inchiesta che se avesse agito diversamente avrebbe potuto impedire il "massacro". "L'indagine rivela che se lo Shin Bet avesse agito diversamente, sia negli anni precedenti l'attacco che nella notte dell'attacco, sia in termini professionali che manageriali, il massacro avrebbe potuto essere impedito", ha affermato l'agenzia in un riassunto delle conclusioni condivise con i media. (ANSA-AFP).