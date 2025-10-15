Martedì 14 Ottobre 2025

15 ott 2025
15 ott 2025
Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio

Il delitto nel quartiere Gorla

Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima.

È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

