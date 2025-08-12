Martedì 12 Agosto 2025

Griglia invertita? Andiamoci piano

Leo Turrini
Griglia invertita? Andiamoci piano
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio Irpef simulazioniBambino morto in mareDroni Ucraina Sinner Cincinnati
Acquista il giornale
Ultima oraL'Italia risponde alla Ue sul Golden Power
12 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. L'Italia risponde alla Ue sul Golden Power

L'Italia risponde alla Ue sul Golden Power

Portavoce: 'Commissione valuterà e deciderà prossimi passi'

Portavoce: 'Commissione valuterà e deciderà prossimi passi'

Portavoce: 'Commissione valuterà e deciderà prossimi passi'

L'Italia scrive alla Ue e respinge le critiche ai suoi 'poteri speciali' che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha utilizzato sull'operazione UniCredit-Banco Bpm. E' quanto riferito da persone informate sulla questione all'agenzia Bloomberg. "La Commissione valuterà ora la risposta dell'Italia e prenderà in considerazione i prossimi passi" ha dichiarato a Bloomberg la portavoce Lea Zuber. A luglio Bruxelles aveva inviato all'Italia un parere preliminare in cui solleva dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione, aprendo a un potenziale contenzioso formale. "Un portavoce del governo - riferisce Bloomberg - non ha voluto commentare". Il 'braccio di ferro' con la Ue è in corso da circa tre mesi e nel frattempo, il 22 luglio scorso, UniCredit ha annunciato il ritiro dell'offerta per Banco Bpm. "Il processo di offerta è stato influenzato dalla clausola di Golden Power, insistentemente invocata dai vertici di Bpm, che ha impedito a UniCredit di dialogare con gli azionisti di Bpm nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito" aveva spiegato Unicredit, precisando che "pur accogliendo con favore i significativi progressi compiuti con il Tar, la Dg Comp dell'Unione Europea e il Governo italiano, i tempi per una risoluzione definitiva della questione Golden Power vanno ben oltre la scadenza della nostra offerta e anche di quella della sospensione decisa oggi dalla Consob". L'indagine dell'Ue però continua e tra i "passi successivi" potrebbe esserci un procedimento formale di infrazione contro l'Italia per violazione del diritto comunitario. La "resistenza politica al consolidamento bancario" non è una peculiarità italiana, Bloomberg ricorda infatti che l'opposizione del governo è emersa come un ostacolo anche in Spagna, dove Bbva sta cercando di acquisire il rivale Banco Sabadell.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata