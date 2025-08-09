Sabato 9 Agosto 2025

9 ago 2025
L'Italia ha paracadutato gli aiuti su Gaza

Lanci di cento tonnellate di cibo per una settimana

Il primo carico di aiuti umanitari aviotrasportati dall'Italia per Gaza è stato paracadutato sulla Striscia da un C130 dell'aeronautica militare italiana. Nei prossimi giorni e per una settimana seguiranno altri aviolanci per la popolazione di Gaza, per un carico complessivo di cento tonnellate di derrate alimentari, che parte dalla base di Amman in Giordania nell'ambito della missione Solidarity Path 2, a cui partecipa anche la Difesa italiana.

