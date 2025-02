Listini di borsa europei divergono, Milano guida con Ftse Mib in rialzo

Si muovono a due velocità i principali listini di borsa europei in linea con il clima d'incertezza che ha prevalso in Asia e nel Pacifico. Gli investitori guardano infatti agli sviluppi del quadro geopolitico, dopo l'avvio dei colloqui tra Usa e Russia sull'Ucraina e alle prossime mosse dell'amministrazione Trump in tema di dazi. C'è attesa inoltre per i verbali della Fed previsti in serata, mentre nel Regno Unito l'inflazione è salita oltre le stime al 3% annuo. Milano (Ftse Mib +0,8%) è la migliore, la segue a distanza Francoforte (+0,1%), mentre cedono Madrid (-0,24%), Parigi (-0,19%) e Londra (-0,1%). Positivi i future Usa.

Risale a 105,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,1 punti al 3,12% e quello tedesco di 2,9 punti al 2,52%. Sale il dollaro che sfiora quota 0,96 euro, mentre si mantiene stabile a 0,79 sterline e perde quota in Giappone a 151,6 yen. Allunga il passo l'oro (+1,13% a 2.944,33 dollari l'oncia) insieme al greggio (Wti +0,72% a 72,37 dollari al barile), mentre gira in calo il gas naturale (-0,64% a 48,92 euro al MWh), che torna sotto quota 50 euro.

Pesa Glencore (-6,17%) sulla piazza di Londra dopo i conti, mentre la raccomandazione d'acquisto di Jefferies spinge Stm (+5,56%) in Piazza Affari. Sotto pressione Recordati (-4,92% a 56,95 euro) che si porta sopra ai 55,7 euro per azione a cui è stato collocato da Rossini il 5% del capitale. In luce i bancari Bper (+2,35%) e Popolare Sondrio (+1,29%). Più caute Commerzbank (+0,68%), Unicredit (+0,64%), Mps (+0,51%), Intesa (+0,48%) e Banco Bpm (+0,33%). Acquisti sui petroliferi Eni (+0,84%), Shell (+0,82%), Bp (+0,89%) e TotalEnergies (+0,61%).