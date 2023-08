L'Isis conferma la morte del leader e nomina il successore

L'Isis conferma l'uccisione del suo leader Abu Hussein al-Qurashi, in imprecisati scontri in Siria e nomina il suo nuovo 'Califfo': Abu Hafs al-Qurashi. Lo annuncia un portavoce. Secondo il messaggio audio del gruppo terroristico, Abu al-Hussein è rimasto ucciso in scontri diretti nel nordovest della Siria, nei pressi di Idlib, con le milizie del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, branca qaedista nel Paese. A fine aprile il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato l'uccisione del leader jihadista in una operazione di intelligence sempre in Siria.