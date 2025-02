Lisbona saluta l'Aga Khan IV: funerali privati per Karim Al-Hussaini

I rappresentanti della comunità Ismaili Nizarita, un ramo dell'Islam sciita, hanno dato a Lisbona l'ultimo saluto all'Aga Khan IV, il loro 49/o imam. Il principe Karim Al-Hussaini è morto martedì all'età di 88 anni nella capitale portoghese, dove dal 2015 aveva istituito la sede mondiale degli sciiti ismailiti. Aveva la nazionalità britannica e portoghese, oltre alla cittadinanza onoraria canadese, un riconoscimento raramente concesso.

I suoi funerali sono stati celebrati con una cerimonia privata presso il Centro della Comunità Ismaili di Lisbona alla quale hanno partecipato più di 300 invitati, tra cui il primo ministro canadese Justin Trudeau, l'Emiro del Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e l'ex Re di Spagna Juan Carlos I. Secondo la comunità Ismaili, le sue spoglie saranno deposte domani, in una "cerimonia di sepoltura privata", ad Assuan, nel sud dell'Egitto. Presente a Lisbona, il figlio maggiore Rahim Al-Hussaini, di 53 anni, che gli succederà come Aga Khan V alla guida del secondo gruppo musulmano sciita in termini numerici, con un numero di membri compreso tra i 12 e i 15 milioni sparsi in tutto il mondo, in particolare in Asia centrale e meridionale, Africa e Medio Oriente.

Una cerimonia per rendere omaggio al figlio del defunto, 50/o Imam degli Ismailiti, un rituale privato che segna l'ingresso del loro nuovo leader spirituale, avrà luogo martedì presso la sede della comunità, un palazzo privato nel centro di Lisbona.