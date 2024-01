L'Iran lancia un'operazione contro spie e terroristi in Iraq e Siria

I media statali iraniani hanno reso noto che le Guardie Rivoluzionarie hanno condotto attacchi missilistici contro individui sospettati di spionaggio e gruppi terroristici in Iraq e Siria. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Irna, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato la distruzione di un quartier generale di spie e gruppi terroristici anti-iraniani in diverse parti della regione mediante l'utilizzo di missili balistici. Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre affermato di aver lanciato attacchi missilistici contro l'Isis in Siria come risposta all'attentato sanguinoso avvenuto il 4 gennaio vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani a Kerman. Nello stesso periodo, diverse esplosioni sono state segnalate nei pressi del consolato americano a Erbil, in Iraq. Secondo una fonte della sicurezza irachena citata da Abc News, otto obiettivi sarebbero stati presi di mira, tuttavia non si sono registrate perdite umane tra le forze della coalizione o le forze statunitensi. La fonte ha inoltre riferito che le forze della coalizione hanno abbattuto tre droni nelle vicinanze dell'aeroporto di Erbil.