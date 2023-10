L'Iran condanna 2 reporter per aver seguito il caso Mahsa Amini

Due giornalisti iraniani, incarcerati per aver seguito la vicenda della morte in custodia della giovane curda Masha Amini a settembre del 2022, sono stati condannati a sette e sei anni di prigione. Lo hanno annunciato i media statali. La giornalista Elaheh Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere per collaborazione con gli Stati Uniti, di cui cinque anni per complotto contro la sicurezza del Paese e a un anno per propaganda contro la Repubblica islamica, secondo l'agenzia di giustizia Mizan Online. Il fotoreporter Niloufar Hamedi invece è stato condannato a sette anni di carcere per cooperazione con gli Stati Uniti, ha aggiunto la stessa fonte.