'Cercate riparo sotto le macerie' è lo slogan apparso in ebraico in una piazza nel centro moderno di Teheran, capitale dell'Iran. Lo mostrano media panarabi, secondo cui in Piazza Palestina, dove tradizionalmente appaiono slogan in ebraico diretti a Israele, il governo iraniano ha fatto installare nelle ultime ore dei pannelli pubblicitari con su scritto 'Cercate riparo sotto le macerie. 13 giugno 2025".