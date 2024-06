L'inflazione Usa rallenta, Pce cresce a velocità minore

L'inflazione misurata dall'indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è risultata in maggio in linea con le attese. Lo scorso mese su base mensile l'indice Pce è rimasto invariato mentre su base annua è salito del 2,6%, salendo alla velocità minore degli ultimi sei mesi. L'indice core Pce ha segnato un +0,1% su aprile e un +2,6% sullo stesso periodo dello anno in linea con le attese.