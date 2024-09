I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti in agosto del 2,5%, in linea con le attese degli analisti e in rallentamento rispetto al 2,9% di luglio. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,2%, come atteso dal mercato. L'indice core sale del 3,2% su base annuale, mentre su luglio avanza dello 0,3%, oltre le attese degli analisti.