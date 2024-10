L'inflazione Uk torna sotto il 2%, a settembre +1,7%

Frenata oltre le attese per l'inflazione in Gran Bretagna, che scende ai minimi dal 2021. Secondo quanto riporta l'ufficio di Statistica i prezzi al consumo sono cresciuti a settembre all'1,7%, in rallentamento dal 2,2% di agosto e al di sotto dell'1,9% previsto dagli analisti. Frena anche l'inflazione 'core', depurata dal prezzo di alimentari e prodotti energetici: i prezzi crescono del 3,2%, a fronte del 3,6% di agosto e l'inflazione si colloca sotto il 3,4% previsto dagli analisti. E' la prima volta da 3 anni e mezzo che l'inflazione scivola sotto il target del 2% fissato dalla Banca di Inghilterra.