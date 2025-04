E' scesa al 2,1% l'inflazione in Germania in aprile, meno delle stime che la davano al 2% dopo il 2,2% registrato in marzo. Il dato è salito dallo 0,3 allo 0,4% su base mensile, contro un aumento previsto dello 0,3%, mentre l'indice armonizzato è sceso dal 2,3 al 2,2%, a fronte del 2,1% previsto.