L'inflazione scende al 2,2% nell'Eurozona ad agosto

L'inflazione è scesa ad agosto al 2,2% nell'Eurozona, rispetto al 2,6% di luglio, secondo la stima flash di Eurostat. Tra le principali componenti, salgono servizi (4,2%, dal 4% di luglio) e prodotti alimentari, alcolici e tabacco (2,4%, dal 2,3%). Calano beni industriali non energetici (0,4%, dallo 0,7%) e soprattutto energia (-3%, dall'1,2% di luglio). La stima Eurostat per l'Italia è di una inflazione in calo all'1,3% (dall'1,6%). Ai massimi il Belgio (4,5%, dal 5,4%), ai minimi la Lituania (0,7% dall'1,1%). Per quanto riguarda la disoccupazione a luglio nell'area euro è stata del 6,4%, in calo rispetto al 6,5% di giugno. Nell'Ue è rimasta stabile al 6%, sempre secondo la Eurostat. In Italia la disoccupazione è scesa al 6,5% dal 6,9% del mese precedente. Ai minimi la Repubblica Ceca (2,7%), ai massimi la Spagna (11,5%). Tra i grandi Paesi, la Germania è al 3,4%, la Francia al 7,5%. La disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni) è calata al 14,5% nell'Ue (dal 14,6% di giugno) e al 14,2% nell'eurozona (dal 14,4). In Italia è scesa al 20,8% (dal 21,5%).