L'inflazione nell'Ocse cala a giugno al 5,7%, Italia al 6,4%

L'inflazione nella zona Ocse, misurata con l'indice dei prezzi al consumo (Ipc), è tornata a calare "fortemente", per scendere al 5,7% a giugno contro il 6,5% di maggio: è quanto si legge in una nota diffusa dall'Organizzazione. Forte calo anche in Italia: nel nostro Paese l'inflazione è scesa di oltre un punto, passando dal 7,6% di maggio al 6,4% di giugno.