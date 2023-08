L'inflazione nell'eurozona confermata al 5,3% a luglio

L'inflazione scende a luglio al 5,3% nell'eurozona, dal 5,5% di giugno. Lo rileva Eurostat, confermando la stima flash di fine luglio. Nell'Ue il valore scende al 6,1% dal 6,4% di giugno. Il dato aggiornato riduce l'inflazione in Italia al 6,3% a luglio, rispetto al 6,4% della prima stima flash, e al 6,7% di giugno. Il contributo maggiore ai rincari viene dai servizi (+2,47 punti), seguiti da cibo, alcool e tabacco (+2,2 punti), e beni industriali (+1,26 punti). Giù l'energia (-0,62 punti). Tassi più bassi in Belgio (1,7%), Lussemburgo (2%) e Spagna. Valori più alti in Ungheria (17,5%), Slovacchia e Polonia (entrambe 10,3%).