L'indice tedesco Ifo cala per il quarto mese consecutivo

Nuovi segnali di difficoltà per l'economia tedesca. L'indice Ifo che misura il sentiment delle imprese tedesche è sceso ad agosto a 85,7, dagli 87,4 di luglio, al di sotto delle attese degli economisti. "Questo è il quarto mese consecutivo di discesa. Il giudizio sulla situazione attuale è sceso ai minimi da agosto 2020. In aggiunta le imprese sono sempre più pessimiste per i mesi che verranno. l'economia tedesca non è ancora fuori dal tunnel", afferma l'Ifo Institue.