L'indice Pmi dell'industria europea poco sotto le stime

L'indice Pmi dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero della zona euro in agosto ha registrato 43,5 punti rispetto ai 43,7 delle previsioni della vigilia. Nel mese di luglio l'indice era a quota 42,7. Si tratta di uno dei parametri sui quali la Bce potrebbe basarsi per le sue decisioni sui tassi in vista della prossima riunione di metà mese.