L'India a Trump, 'azioni irragionevoli, ci tuteleremo'

L'imposizione delle tariffe supplettive da parte degli Usa sono azioni "ingiuste, ingiustificate e irragionevoli". Lo scrive Randhir Jaiswal, portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano, ribadendo che New Delhi "adotterà tutte le misure necessarie per proteggere gli interessi nazionali". "Gli Stati Uniti hanno preso di mira le importazioni di petrolio dell'India dalla Russia - si legge nella dichiarazione -. Abbiamo già chiarito la nostra posizione, incluso che le nostre importazioni sono effettuate per garantire la sicurezza energetica di 1,4 miliardi di persone". Quindi la scelta Usa di "dazi aggiuntivi" è deplorevole". (ANSA-AFP).