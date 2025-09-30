Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l'uomo del fare

Ha vinto l’uomo del fare
L'incontro per il contratto dei metalmeccanici il 6 ottobre

Sindacati chiedono aumento 280 euro al livello C3

Fiom, Fim e Uilm e Federmeccanica si incontreranno lunedì 6 ottobre a Rona con una riunione plenaria per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, contratto che riguarda circa un milione e mezzo di lavoratori. Lo fanno sapere i sindacati.

Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto un aumento medio a regime per il livello C3 (ex quinto livello) di 280 euro lordi in un triennio, mentre Federmeccanica e Assistal hanno proposto di confermare l'aumento definito in base all'inflazione (Ipca-Nei), stimato in circa 173 euro, allungando a quattro anni la vigenza del contratto, scaduto a fine giugno 2024.

