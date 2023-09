Ligabue in vetta nella Hit Parade

Ad una settimana dall'uscita Dedicato a noi, il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue entra direttamente al primo posto della classifica Fimi/GfK degli album e dei vinili più venduti. "Dedicato a noi" è il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della carriera ultra-trentennale del rocker di Correggio. Altra new entry sul podio è Ariete, che si piazza al terzo posto con l'album La notte, subito dietro a La divina commedia di Tedua che guadagna una posizione. Geolier stabile in quarta posizione con Il coraggio dei bambini - Atto II, davanti all'inedita coppia formata da Coez e Frah Quintale con l'album a quattro mani Lovenbars, nato dall'amore comune per il rap. Perde una posizione il producer multiplatino Drillionaire con il suo primo album ufficiale 10, ora sesto davanti a Lazza con Sirio, in top ten da 77 settimane. Perdono due posti i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News, ora ottavi. Chiudono la top ten, perdendo entrambi una posizione, Marco Mengoni con Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia, e il rapper e produttore Travis Scott con Utopia. Tra i singoli, Italodisco dei The Kolors riconquista subito la vetta dopo averla ceduta per una sola settimana al nuovo singolo di Shiva Syrup.