Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Ultima ora
13 ago 2025
13 ago 2025
L'Idf approva le linee generali dell'offensiva su Gaza

Zamir: 'Aumentare prontezza truppe e reclutare riservisti'

Zamir: 'Aumentare prontezza truppe e reclutare riservisti'

Zamir: 'Aumentare prontezza truppe e reclutare riservisti'

Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha approvato il quadro generale del piano operativo delle Israel Defence Forces (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l'Idf sul suo canale Telegram.

Durante la discussione, sono state presentate le azioni dell'Idf fino ad oggi, comprese le operazioni nell'area di Zeitoun iniziate ieri. Inoltre, spiega l'Idf, è stato presentato e approvato il concetto centrale del piano per le prossime fasi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive del livello politico.

Il Capo di Stato Maggiore ha sottolineato "l'importanza di aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione per il reclutamento delle riserve, garantendo al contempo il tempo necessario per riorganizzarsi e recuperare in vista delle prossime missioni".

