16 ott 2025
Liceo evacuato, scatta il protocollo per le maxi-emergenze

È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. La Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze. Tante le persone che hanno avvertito malori. Quattro sono in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un'altra è all'ospedale di Chieti. Altre persone vengono trattate sul posto. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. Si tratterebbe, si apprende da fonti sanitarie, di intossicazioni da ammoniaca, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento. Lanciato l'allarme, l'istituto è stato subito evacuato.

