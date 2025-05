Libero il colonnello Cagnazzo: annullate le misure cautelari nell'inchiesta sull'omicidio Vassallo

A distanza di otto mesi dall'arresto torna in libertà il colonello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Salerno sull'omicidio del sindaco-pescatore Angelo Vassallo. Il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza con cui il gip di Salerno ha disposto misure cautelari nei confronti di 4 indagati: oltre all'ufficiale, i provvedimenti del giudice hanno riguardato l'imprenditore Giuseppe Cipriano, l'ex pentito Romolo Ridosso e l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, per il quale pure sono cadute tutte le accuse ma che rimane in carcere in quanto sta scontando un residuo di pena per altre condanne.

La Procura di Salerno aveva già chiesto l'annullamento dell'ordinanza. Il colpo di scena giunge dopo la bocciatura arrivata in Cassazione: secondo quanto si è appreso a pesare potrebbero essere state le contraddizioni nelle quali sono caduti gli ex collaboratori di giustizia. "Finalmente ce l'abbiamo fatta", ha detto l'avvocato Ilaria Criscuolo che si sta recando nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere per prelevare l'ufficiale dell'Arma ritenuto dagli inquirenti coinvolto in un presunto depistaggio seguito all'omicidio.