Liberi dodici dipendenti Onu trattenuti da Houthi in Yemen

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
Ultima oraLiberi dodici dipendenti Onu trattenuti da Houthi in Yemen
22 ott 2025
Sono partiti da Sanaa su un volo delle Nazioni Unite

Dodici dipendenti internazionali delle Nazioni Unite, trattenuti dagli Houthi dello Yemen all'interno del loro complesso, hanno lasciato la capitale controllata dai ribelli, ha dichiarato l'Onu. "Stamattina, 12 dipendenti internazionali delle Nazioni Unite, tra coloro che erano stati precedentemente trattenuti nel complesso delle Nazioni Unite in Yemen, sono partiti da Sanaa a bordo di un volo del Servizio Aereo Umanitario delle Nazioni Unite", si legge in una dichiarazione rilasciata dal portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

© Riproduzione riservata