Liberi dodici dipendenti Onu trattenuti da Houthi in Yemen

Dodici dipendenti internazionali delle Nazioni Unite, trattenuti dagli Houthi dello Yemen all'interno del loro complesso, hanno lasciato la capitale controllata dai ribelli, ha dichiarato l'Onu. "Stamattina, 12 dipendenti internazionali delle Nazioni Unite, tra coloro che erano stati precedentemente trattenuti nel complesso delle Nazioni Unite in Yemen, sono partiti da Sanaa a bordo di un volo del Servizio Aereo Umanitario delle Nazioni Unite", si legge in una dichiarazione rilasciata dal portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.