Martedì 16 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaFlat taxPatrimonio Robert RedfordKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendi
Acquista il giornale
Ultima oraLiberato in Germania il principale sospettato del caso Maddie
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Liberato in Germania il principale sospettato del caso Maddie

Liberato in Germania il principale sospettato del caso Maddie

Scontata la pena per stupro in un altro caso. Mancano prove

Scontata la pena per stupro in un altro caso. Mancano prove

Scontata la pena per stupro in un altro caso. Mancano prove

Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell'insufficienza di prove in questa fase per garantire un'incriminazione, aveva espresso preoccupazione in una recente intervista all'Afp per il rilascio di un individuo "fondamentalmente pericoloso".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giustizia