Liberata la leader dell'opposizione in Bangladesh

L'ex premier e leader dell'opposizione in Bangladesh, Khaleda Zia, condannata a 17 anni di carcere per corruzione nel 2018, è stata rilasciata dopo anni di arresti domiciliari. Lo rende noto il portavoce del suo partito. "È stata liberata", ha detto A.K.M Wahiduzzaman, portavoce del Bangladesh National Party, il giorno dopo l'ordine di rilascio impartito in seguito alla presa di controllo da parte dei militari dopo la destituzione della premier, Sheikh Hasina, fuggita in India.