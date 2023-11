Liberare gli ostaggi, proteggere i civili, la missione di Segre

Questo incontro è la conseguenza delle vicende terribili che si sono consumate e si stanno consumando in Medio Oriente in questo mese. Bisogna fermare la spirale di odio, liberare tutti gli ostaggi, proteggere i civili e porre fine a tutte le forme di violenza: questo è quanto ha affermato la Senatrice a vita Liliana Segre in collegamento video con la Commissione Straordinaria Intolleranza, Razzismo, Antisemitismo, Istigazione all'Odio e alla Violenza, di cui è Presidente.