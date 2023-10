Libano, Governo, Hezbollah non interviene se non provocato

Il Ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ha dichiarato nelle ultime ore di aver ricevuto la garanzia da parte dei vertici di Hezbollah che il partito armato filo-iraniano non interverrà nel conflitto in corso tra Hamas e Israele a meno che Israele non attacchi il Libano. Citato dall'agenzia libanese al Markaziya, il Ministro degli Esteri ha affermato: "Hezbollah ci ha promesso che non intende intervenire nella guerra a Gaza a meno che Israele non commetta un'aggressione nei confronti del Libano".