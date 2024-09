Libano, 81 uccisi e 403 feriti nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore Israele ha ucciso 81 persone in Libano e ne ha ferite 403. Lo riferisce il ministero della salute libanese nel suo ultimo aggiornamento sui sanguinosi attacchi aerei israeliani in varie regioni del paese contro Hezbollah. Con i quasi 600 uccisi registratisi nei primi due giorni della nuova offensiva israeliana, in 72 ore di raid Israele ha ucciso circa 700 persone. Nella guerra del 2006 tra Hezbollah e Israele, durata un mese, in Libano erano state uccise circa 1.200 persone.