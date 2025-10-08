Mercoledì 8 Ottobre 2025

8 ott 2025
L'Europarlamento boccia l'uso del termine 'veggie burger'

Sì all'emendamento proposto dal Ppe al regolamento Ocm

Burger, salsicce e scaloppine: per il Parlamento europeo termini associati alla carne non dovrebbero essere usati anche per i prodotti a base vegetale. L'Aula di Strasburgo ha approvato con 532 voti a favore, 78 contrari e 25 astenuti le modifiche mirate al regolamento sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), compreso un emendamento proposto dalla relatrice del Ppe Céline Imart, che impone il divieto di utilizzare termini riconducibili alla carne per i prodotti vegetali, come 'burger veggie' o 'salsiccia di tofu'. Per un eventuale divieto servirà un accordo con gli Stati membri nei negoziati sulla proposta.

