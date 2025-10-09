Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Ultima oraL'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. L'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

L'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

Maggioranza Ursula balla tra i 378 e i 383 parlamentari

Maggioranza Ursula balla tra i 378 e i 383 parlamentari

Maggioranza Ursula balla tra i 378 e i 383 parlamentari

Il Parlamento europeo ha respinto con 378 voti contrari, 178 voti favorevoli e 37 astenuti la mozione di sfiducia alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, famiglia europea della Lega di Matteo Salvini e del Rassemblement National di Marine Le Pen. La cosiddetta maggioranza Ursula incassa dunque 378 voti, rispetto ai 360 ottenuti durante lo scrutinio della mozione di censura votata il 10 luglio. Bocciata anche la mozione di censura della Sinistra Ue: 383 i voti contrari, 133 i favorevoli, 78 gli astenuti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata