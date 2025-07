Si appesantisce l'euro sui mercati valutari in scia ai timori sugli impatti che l'accordo sui dazi avrà per l'economia del Vecchio Continente. La moneta unica cede l'1% a 1,1623 dollari, sui minimi della seduta, mentre sembra aver vita breve l'ottimismo per la fine dell'incertezza legata all'intesa raggiunta tra Ue e Stati Uniti.