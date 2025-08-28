Giovedì 28 Agosto 2025

28 ago 2025
Lettera congiunta Svezia-Olanda, 'ora misure su Israele'

La Svezia e l'Olanda, alla vigilia del consiglio informale di Copenaghen, inviano una lettera all'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in cui chiedono misure contro Israele (e contestualmente sanzioni ai vertici politici di Hamas) alla luce delle violazioni ai diritti umani in violazione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ue. In particolare, nella missiva, si chiede la sospensione parziale della partecipazione di Israele al programma Horizon, come proposto dalla Commissione, e anche la sospensione del capitolo sul commercio dell'accordo stesso, chiedendo all'esecutivo Ue di avanzare "una proposta".

HamasUnione Europea