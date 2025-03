Lesioni su Liliana Resinovich: quattro colpi escludono l'incidente

Il volto di Liliana Resinovich "era attinto da lesioni non solo anteriormente, ma anche alla superficie laterale destra e sinistra. A seguire, poi, la mano destra". Complessivamente, quattro poli d'urto (colpi) diversi. Sono quelli riscontrati dai periti incaricati dalla Procura e contenuti nella relazione medico-legale, che esclude "un evento accidentale come una caduta" perché "sarebbe necessario che questa fosse avvenuta in maniera rocambolesca, con un rotolamento o un movimento tale da fare urtare il volto più volte contro una superficie piana o ottusa".