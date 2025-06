L'esercito israeliano invita all'evacuazione vicino alle installazioni militari in Iran

L'esercito israeliano (Idf) ha invitato gli iraniani a evacuare le zone "vicine alle installazioni militari". In un comunicato pubblicato su X l'esercito israeliano ha affermato di "chiedere l'evacuazione immediata" a "tutti coloro che si trovano attualmente nelle vicinanze di installazioni militari in Iran", sottolineando che le loro vite sono "in pericolo". La nota è stata diffusa in arabo e in farsi dal portavoce di lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee.