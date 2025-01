L'esercito israeliano avverte i residenti di Gaza: evitare la zona cuscinetto

L'esercito israeliano ha intimato ai residenti di Gaza di non avvicinarsi ai propri militari o di muoversi verso la zona cuscinetto prima che il cessate il fuoco entri in vigore. "E' per la vostra sicurezza", ha detto il portavoce militare Avichay Adraee su Telegram. "In questa fase, dirigersi verso la zona cuscinetto o spostarsi da sud a nord attraverso la valle di Gaza vi mette a rischio. Chiunque si diriga verso queste aree mette in pericolo se stesso".