L'esercito di Kiev verso il Dnipro, passando per Kherson

Il Gruppo di Intelligence ucraino Drg si è avvicinato a Pidstepny, a 20 chilometri a est di Kherson e a 3 chilometri dal fiume Dnipro, prendendo il controllo di un tratto della strada che collega i villaggi di Poima, Cossack Lagery e Krynyk nella regione di Kherson. Ciò è stato mostrato da filmati geolocalizzati pubblicati dall'Isw (Institute for the study of war) e riferito da blogger militari russi, citati dai media ucraini. Le Forze Armate ucraine hanno trasferito piccoli gruppi di militari sulle isole del delta del Dnipro e stanno cercando di penetrare nei villaggi di Poima e Pishchanivka.