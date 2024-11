L'erario fa il piano d'entrate, +33,5 miliardi in 9 mesi

L'erario fa il pieno di entrate e incassa 33,5 miliardi in più nei primi 9 mesi dell'anno, segnando +5,6% da imposte e contributi. Il fisco da solo segna maggiori versamenti per 27,9 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2023, con una crescita del 6,5%, mentre il gettito contributivo frutta 5,5 miliardi in più crescendo del 2,9%. E' quanto emerge dal rapporto sulle Entrate aggiornato dal settembre 2024 dalla Ragioneria dello Stato e dal dipartimento delle Entrate. Influiscono positivamente gli incassi dell'Irpef, molto probabilmente legati alla maggiore occupazione, ma anche le imposte pagate sul reddito e sugli utili delle società. Segnano poi una crescita del 29%, con un aumento che vale 2,4 miliardi, gli incassi relativi all'attività di accertamento e controllo, nei quali vengono contati anche i versamenti della rottamazione quater.