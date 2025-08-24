Domenica 24 Agosto 2025
Raffaele Marmo
Le misure che servono
Leone a Zelensky, prego Dio perchè tacciano le armi
24 ago 2025
  Leone a Zelensky, prego Dio perchè tacciano le armi

Leone a Zelensky, prego Dio perchè tacciano le armi

"Con il cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi", "invocando Dio perché consoli quanti sono provati dalle conseguenze del conflitto", rafforzi "i feriti" e conceda "il riposo eterno ai defunti". Lo dice Papa Leone XIV in una lettera al presidente ucraino Volodymyr Zelensky per l'anniversario dell'indipendenza. Il Papa, "implora l'Onnipotente affinché muova i cuori delle persone di buona volontà" e "il clamore delle armi taccia" cedendo "il posto al dialogo" e aprendo "la strada della pace per il bene di tutti". "Affido la vostra nazione alla Beata Vergine Maria, Regina della Pace", conclude Leone.

