Leo, taglio Irpef tra 28-50.000 euro, eventualmente 60.000

La platea interessata sarebbe di 13,6 milioni di contribuenti

Governo e maggioranza si stanno concentrando sulla volontà di "venire incontro al ceto medio, sempre compatibilmente con le risorse. Ci si vuole muovere soprattutto nella fascia da 28.000 a 50.000 euro e quindi portare aliquota dal 35% al 33% ed eventualmente allargarci a 60.000 euro". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, partecipando a Telefisco sul sito del Sole24Ore. La platea interessata sarebbe di 13,6 milioni di contribuenti.

