Leo, riforma fiscale avviata, altri Dlgs in tempi brevi

Oggi, in consiglio dei ministri, sono stati portati i decreti legislativi che danno avvio alla riforma fiscale approvata con la legge delega ad agosto. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, in conferenza stampa, ha dichiarato che si procederà in tempi rapidissimi all'approvazione degli altri schemi di decreti legislativi, in modo da avere, compatibilmente con le risorse finanziarie, un quadro d'insieme entro la fine dell'anno.